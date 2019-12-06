Венецианская комиссия приняла доклад о последствиях включения незаконно аннексированных территорий в общенациональный избирательный округ

Венецианская комиссия (ВК) Совета Европы считает, что хотя, согласно международному праву, существует четкое обязательство не только для всех государств, но и для международных организаций прямо или косвенно не признавать аннексию, это не обязательно обязывает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отказать в полномочиях делегации аннексирующего государства.

Это основной вывод нового доклада, представленного сегодня Советом экспертов по конституционному праву - Венецианской комиссией (ВК) Совета Европы, сообщает пресс-служба Совета Европы.

В докладе рассматриваются выборы в общенациональных избирательных округах, а не выборы парламентариев, представляющих конкретные избирательные округа. Документ был подготовлен по запросу Комитета ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам в конце июня нынешнего года в контексте оспаривания полномочий российской делегации в ПАСЕ на процедурной основе. Полномочия остаются оспариваемыми до открытия сессии ПАСЕ 2020 года, когда все государства-члены, включая Россию, должны будут представить списки своих новых делегаций.

Несмотря на то, что в документе не фигурирует ни Украина, ни Россия, ни незаконно аннексированный Крым, совершенно очевидно, что речь идет именно об этих сторонах вынесенного решения.

Обосновывая свою позицию, ВК, прежде всего, констатировала, что аннексия является «незаконным актом, который нарушает запрет на применение силы и принципы территориальной целостности государств и невмешательства в дела, относящиеся к внутренней юрисдикции другого государства». «В соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств, а также для международных организаций, включая Совет Европы, не признавать аннексию, прямо или косвенно», - подчеркивается в докладе.

Вместе с тем, в ВК полагают, что «право на свободные и справедливые выборы является одним из важнейших политических прав человека, а основное обязательство аннексирующего государства состоит в том, чтобы позволить населению аннексированной территории участвовать в выборах парламента того государства, которому эта территория принадлежит по закону».

В ВК особо подчеркнули, что для «аннексирующего государства организация выборов в свой собственный парламент является мерой, противоречащей принципу международного гуманитарного права, согласно которому оккупирующее государство должно воздерживаться от каких-либо важных институциональных изменений».

«Во всяком случае, организация выборов оккупирующим государством на аннексированной территории не способна и не может «излечить» незаконность аннексии. Кроме того, выборы, проводимые на территориях за пределами международно признанных границ, будут иметь трудности на соответствие «свободным и справедливым» выборам, даже если их результаты могут быть достоверным отражением мнения избирателей», - считают в ВК.

ВК полагают, что обязательство ПАСЕ не признавать безоговорочно аннексию влияет на проверку полномочий делегации аннексирующего государства.

В этой связи эксперты говорят о принципе пропорциональности, однако не поясняют его в деталях. «При принятии решения о том, ратифицировать или отклонить полномочия делегации, состоящей из депутатов, которые были избраны в общенациональном округе, который включает территорию, не признанную на международном уровне, так как является частью аннексированного государства, влияние включения аннексированной территории на окончательные результаты выборов должны быть рассмотрены с должным учетом принципа пропорциональности», - считают в ВК.

ВК отмечает, что в отношении общенациональных избирательных округов «обязательство по международному праву для ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечет за собой обязанность отказать в полномочиях всей делегации аннексирующего государства», - констатируют в пресс-релизе.

В ВК не исключили, что «могут быть возможны другие варианты». «ПАСЕ может рассмотреть вопрос об увеличении таких вариантов на будущее», - сказано в пресс-релизе.

Доклад в полном объеме будет опубликован в понедельник, 9 декабря.