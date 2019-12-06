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12:41 06.12.2019

Джулиани отбыл из Киева - экс-дипломат Телиженко

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Джулиани отбыл из Киева - экс-дипломат Телиженко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в пятницу утром покинул Украину, отбыв из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.), сообщает бывший украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко.

"Спасибо, Руди Джулиани, за вашу работу и за то, что вы делаете для Президента, потому что мы боремся за правду! Вы большой друг Украины и Патриот США. Надеюсь скоро увидеть вас снова в Киеве", - написал Телиженко на своей странице в соцсети Фейбсук.

Он также опубликовал фотографии из аэропорта с Джулиани.

В четверг, 5 декабря, народный депутат Андрей Деркач (внефракционный) заявил, что Джулиани первую встречу в Киеве провел с ним и обсудил вопрос создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

"Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция", – написал Деркач на своей странице в Фейсбук в четверг.

Вместе с тем, в тот же день Джулиани в ответ на вопрос ведущего телевизионной программы "Америка на этой неделе" (America This Week) Эрика Боллинга о целях его визита в Украину не стал объяснять, зачем он приезжал в Украину, и отказался раскрывать место, где находится в данный момент. "Впрочем, я не могу объяснить... Я даже не могу подтвердить это", - сказал адвокат.

"Все, что я могу сказать вам, сегодня я делаю то, чем я занимался ежедневно и, может, еженощно на протяжении полутора лет - я представляю моего клиента как адвокат", - добавил он.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Джулиани на этой неделе посетил Будапешт, а 5 декабря находится в Киеве, где проводит встречи с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

"Бывшие прокуроры, которых обвиняют в коррупции, сыграли определенную роль в распространении утверждений о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене, бывшем американском после в Украине Мари Йованович и об украинцах, распространявших в 2016 году нелицеприятную информацию о главе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте", - отмечает газета.

В Будапеште, по данным издания, Джулиани встретился во вторник с другим бывшим украинским генпрокурором Юрием Луценко, который, как отмечает The New York Times, стал ключевой фигурой в инициированном американскими демократами расследовании о возможности начала процедуры импичмента президента Трампа.

"Джулиани использует эту поездку, о которой ранее не сообщалось, для того, чтобы оказать содействие в подготовке новых серий документального фильма для американского консервативного телеканала", - поясняет издание.

Теги: #джулиани #украина #визит
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