События

11:22 06.12.2019

Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

2 мин читать
Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

 Полицейские завершили досудебное расследование в уголовном производстве, открытом сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины, в отношении двух участников организованной группы, которые совершили ряд уголовных преступлений, связанных с незаконным строительством двух жилых кварталов.

"Так, организатора группы и ее исполнителя - директора предприятия-заказчика строительства - обвиняют в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве на нем жилого комплекса. Кроме того, подозреваемым инкриминируется служебный подлог официальных документов - деклараций о начале строительных работ и о соответствии объекта к эксплуатации. Такие действия повлекли тяжкие последствия", - сообщает управление коммуникации Нацполиции Украины.

Злоумышленники обвиняются в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением - средствами инвесторов жилого комплекса в Киеве. Кроме того, речь идет о злоупотреблениях служебными полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия, подделка и использование заведомо поддельных документов и умышленное невыполнение судебного решения.

Такие нарушения предусмотрены восемью статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст.28 ч.2, 3 ст.197-1, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.358; ч.2 ст.382 и ч.3 ст.212.

"В результате преступной деятельности участники группы нанесли территориальной громаде Киева, инвесторам жилого комплекса, Киевскому национальному университету архитектуры и строительства убытки в целом почти на 60 тыс. грн. Кроме того, речь идет еще о 5,3 млн грн убытка вследствие организации умышленного уклонения должностными лицами предприятия-заказчика строительства от уплаты налогов. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы", - добавили в Нацполиции

Теги: #киев #застройщики #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:04 06.12.2019
Резников опроверг слухи о своем возможном назначении главой КГГА

Резников опроверг слухи о своем возможном назначении главой КГГА

00:06 06.12.2019
В ночь на 6 декабря изменят маршруты киевские троллейбусы №№ 92н, 93Н, 94н

В ночь на 6 декабря изменят маршруты киевские троллейбусы №№ 92н, 93Н, 94н

23:27 05.12.2019
В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Дарница"

В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Дарница"

22:43 05.12.2019
В Киеве закрыта ст. метро "Дарница" после сообщения о минировании

В Киеве закрыта ст. метро "Дарница" после сообщения о минировании

15:52 05.12.2019
Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

22:24 04.12.2019
Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали - Яровой

Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали - Яровой

17:12 04.12.2019
По факту пожара в Одессе открыто дело

По факту пожара в Одессе открыто дело

14:57 04.12.2019
В Харьковской области 9-летний мальчик совершил серию поджогов в своем селе

В Харьковской области 9-летний мальчик совершил серию поджогов в своем селе

14:33 04.12.2019
В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

04:32 04.12.2019
Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

Трамваи № 28 и 33К будут работать в сокращенном режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

СБУ блокировала деятельность подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки

Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ: Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали

ПОСЛЕДНЕЕ

В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС

ВАКС арестовал пособника экс-главы следственного управления Генпрокуратуры

Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

СБУ блокировала деятельность подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки

Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ: Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали

Туск назвал Brexit одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС

Обеспечивать безопасность на выборах в ОРДЛО должна Нацполиция Украины при мониторинге ОБСЕ, а "народная милиция" может создаваться только новоизбранными местными советами

Зеленский провел встречу с участниками Евромайдана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА