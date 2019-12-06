СБУ блокировала деятельность подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области блокировала деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для проведения кибератак на украинские государственные органы.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа местных жителей разрабатывали по заказу российских кураторов программное обеспечение для поражения компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к информации, хранящейся на них", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Также правоохранители установили, что участники хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года.

"Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду. Специалисты СБУ тогда блокировали эту попытку хакерской атаки", - говорится в сообщении.

Так, следователи спецслужбы объявили о подозрении одному из участников хакерской группировки по ст.359 Уголовного кодекса Украины.

Материалы документирования преступления направлены в суд. Сейчас принимаются меры по установлению всех участников хакерской группировки и их кураторов из РФ.