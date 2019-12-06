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10:09 06.12.2019

Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

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Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинские Вооруженные силы и всех защитников Украинского государства с Днем ВСУ, отметив важность института капелланства в армии и необходимость со стороны государства четкого определения их роли и предоставления соцзащиты капелланам.

"Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, с особым уважением выражаю слова благодарности всем нашим военнослужащим - храбрым мужчинам и женщинам - и поздравляю их с профессиональным праздником. Вы осуществляете очень важную миссию: защищаете родную землю, нашу независимость и свободу. Поэтому в ваш день желаю непреодолимой силы духа и Божьей защиты!", - говорится в поздравлении митрополита Епифания, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что говоря о военнослужащих, будет несправедливо не упомянуть о капелланов, поскольку украинские капелланы - служат Богу и Украине, и каждый из них, порой даже с риском для собственной жизни, поддерживает дух наших защитников.

"Сейчас есть более 600 действующих военных капелланов от Православной церкви Украины. Они - духовная опора и поддержка наших воинов, пастыри и духовные советники, которые помогают преодолевать разочарование, уныние и даже спасают жизни, предотвращая суициды и помогая бойцам в моменты тяжелой душевной борьбы", - написал предстоятель ПЦУ(УПЦ).

Он также отметил, что капелланы играют важную роль и вне фронта, в частности, поддерживая семьи военнослужащих, а также работая в реабилитационных центрах, где сраженные войной не только физически, но и морально, украинские военные стремятся вернуться к обычной мирной жизни.

"Мы являемся свидетелями того, как институт капелланства за последние несколько лет заметно развился и утвердился. К сожалению, до сих пор вопрос военного капелланства не нормирован со стороны государства, которое должно четко обозначить роль священника в Украинской армии. Также крайне необходимо, чтобы каждый капеллан был социально защищенным. В законе должно отражаться то, что подтверждено самой жизнью: Украинская армия нуждается в капелланах, ибо их духовное служение жизненно необходимо воинам", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают 28-ю годовщину со дня создания Вооруженных сил Украины.

Теги: #всу #епифаний #церковь
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