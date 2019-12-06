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09:58 06.12.2019

Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ: Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали

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Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ: Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, пообещав, что государство будет заботиться об армии даже после достижения долгожданного мира на Донбассе.

"Дорогие наши защитники! Все, кто отважно защищает Родину на суше, воде и в воздухе. Те, кто сейчас стоит на страже нашей безопасности, и нет, и те, кто отдал жизнь за Украину. Ежедневно, а особенно сегодня, в День Вооруженных сил, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо!". За вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и мирное небо". – сказал президент в видео-поздравлении, опубликованном на странице главы государства в Фейсбуке.

Зеленский отметил, что 5 лет назад украинская армия многого не имела, но выстояла, потому что имели волю и непобедимый дух.

"Сегодня мы намного сильнее. Мы закалены, опытны и так же несокрушимы. И сегодня весь цивилизованный мир видит, что мы действительно стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать о том, что бывает, когда страна не заботится о своей армии и оказывается не готовой защищать свои государственные интересы.

"Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, мощные украинские войска останутся нашим приоритетом. Вы знаете, насколько высоким является уровень доверия к армии среди украинцев. Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали. Чувствовали во всем: в условиях, в вооружении, достойном обеспечении вас и ваших семей", - отметил Зеленский.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и пожелал: "Пусть, несмотря на сложность боевых задач, ваши родные и близкие получают от вас такое желанное смс-сообщение: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке!" Возвращайтесь живыми!", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. Дата установлена в соответствии с постановлением Верховной Рады №3528-ХII от 19 октября 1993 года.

Теги: #всу #зеленский #армия #поздравление
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