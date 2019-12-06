Обеспечивать безопасность на выборах в ОРДЛО должна Нацполиция Украины при мониторинге ОБСЕ, а "народная милиция" может создаваться только новоизбранными местными советами

Украинская сторона считает, что обеспечивать безопасность на возможных будущих местных выборах в ОРДЛО должна Национальная полиция Украины при мониторинге ОБСЕ, а прописанная в Минских соглашениях так называемая "народная милиция" может создаваться только избранными на законных выборах местными органами власти, отмечает представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

"Вопрос обеспечения безопасности сегодня на обсуждении. Наше видение, что это должны быть подразделения Национальной полиции Украины с возможностью обеспечения мониторинга и дополнительного мандата ОБСЕ, у которой есть такие потенциальные возможности", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Резников указал, что если прочитать внимательно закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, который сегодня принято называть законом об особом статусе Донбасса, то со 2-й по 9-ю статью он не работает, потому что в статье 10 этого закона четко указано, когда он вступает в силу. "То есть после проведения выборов в ОРДЛО", - напомнил он.

Он также отметил, что в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, в том числе, предусмотрена возможность, что переписано полностью из Минских соглашений, "создания "отрядов народной милиции", как названо в тексте, но они должны быть созданы новоизбранными местными советами".

Говоря о возвращении Украине контроля над границей, Резников сказал, что согласно Минским соглашениям начало взятия Украиной под контроль границы с РФ на Донбассе начинается на следующий день после проведения выборов и завершается после так называемого "полного и всестороннего урегулирования конфликта", правда последнее понятие никак не расшифровано.

"Понятно, что проведение выборов, когда граница протяженностью около 420 км не контролируется, я лично не представляю. Поэтому на каждом заседании в Минске первое, с чего я и мы начинаем, что давайте создадим пятую рабочую подгруппу в рамках ТКГ именно по взятию Украиной под контроль границы. Чтобы наши пограничники и таможенники начали общаться с российскими пограничниками и таможенниками о том, как это делать", - пояснил он.

Резников также согласен с мнением, что нужно "модернизировать" Минские соглашения. "Если у нас действительно будет на "нормандской" встрече поднят вопрос, что мы движемся к миру, нет проблемы модернизации Минских соглашений. Потому что время прошло, их писали в 2014 году", - сказал он.