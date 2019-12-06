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01:35 06.12.2019

Представлять ОРДЛО на переговорах должны их "настоящие жители", и живущие там, и переехавшие в другие регионы Украины – представитель в политподгруппе ТКГ

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Представлять ОРДЛО на переговорах должны их "настоящие жители", и живущие там, и переехавшие в другие регионы Украины – представитель в политподгруппе ТКГ

Украинская сторона предлагает, чтобы ОРДЛО на переговорах в Минске представляли "настоящие жители" этих территорий, живущие как на оккупированной части Донбасса, так и временно перемещенные лица с остальной территории Украины, отмечает представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

"На сегодняшний день позиция украинской стороны, которую озвучил господин Ермак в Лондоне, заключается в том, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут быть настоящие жители этих территорий, которые сегодня проживают как на временно оккупированных территориях, так и в Украине. Последних мы с вами официально называем временно перемещенные лица, которые сегодня, в том числе, требуют право голосовать", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его мнению, если и говорить об определенных консультациях с представителями ОРДЛО, то нужно создавать диалоговую платформу среди "именно жителей этих территорий, которые сегодня проживают в Украине, свободной Украине и Украине оккупированной".

Резников отметил, что это не его вопрос определять, кто бы мог быть данными представителями ОРДЛО со стороны Украины.

Говоря с юридической точки зрения, он высказал мнение, что до 2014 года на этих территориях (ОРДЛО – ИФ) были законно сформированные районные советы на основании выборов в Украине.

"Поэтому как минимум представители тех районных советов могли бы быть этими представителями. Потому что это законно избранные органы местного самоуправления, а не те, которые появились во время незаконных выборов в ОРДЛО, которые мы не признаем, они не являются легитимными", - пояснил он.

Как сообщалось, 5 декабря на встрече в Chatham House в Лондоне помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона будет предлагать привлечь к переговорам ТКГ в Минске представителей ОРДЛО, которые проживают на подконтрольной Украине территории.

"В Трехсторонней контактной группе в Минске сегодня представлены Украина, Россия и ОБСЕ. Также есть так называемые "эксперты", которые представляют территории (ОРДЛО – ИФ). И в Минских договоренностях практически за каждым пунктом есть, что это должно быть согласовано с представителями территорий. И все время почему-то представителями территорий были представители неопределенных организаций, которые сегодня не поддержаны и не принимаются официально ни одним государством, даже Россией", - сказал он.

Ермак отметил, что есть 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой области, и было бы логично, чтобы сегодня было "по одному представителю от той части, то есть 18 человек, и 18 человек, которых назначим мы (Украина – ИФ)".

По его словам, украинская сторона хочет, чтобы это были известные люди, к которым прислушиваются, имеют хорошую репутацию, в том числе, спортсмены, деятели культуры. "Эти 36 человек выберут 6 людей, по 3 с каждой стороны, и именно они сегодня будут представлять территории (ОРДЛО – ИФ)", - добавил он.

Теги: #переговоры #ордло #представители #минск
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