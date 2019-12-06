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00:25 06.12.2019

РФ будет делать все, чтобы не дать довести процесс в Международном суде ООН до конца, потому что он будет иметь для нее большие последствия – Зеркаль

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РФ будет делать все, чтобы не дать довести процесс в Международном суде ООН до конца, потому что он будет иметь для нее большие последствия – Зеркаль

Российская Федерация будет делать всё, чтобы не дать довести до конца процесс в Международном суде ООН по делу "Украина против РФ", потому что он будет иметь для нее серьезные последствия, отмечает экс-замминистра иностранных дел Украины, агент Украины по этому делу Елена Зеркаль.

"Процесс, в котором Россия обвиняется как страна, которая не обеспечивает борьбу с финансированием  терроризма, создает вообще новые условия в международном праве. Поскольку последний саммит НАТО был посвящен какой теме? Борьбе с терроризмом. О борьбе с терроризмом и о роли России как стране, которая поддерживает терроризм. И я думаю, что это будет иметь очень большие последствия для России, и она это осознает. Именно поэтому они будут делать всё, чтобы не довести этот процесс до конца", - сказала она в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Как сообщалось, 8 ноября 2019 года Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток следует отнести сбитый самолет Малазийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, этнических украинцев и крымских татар.

Теги: #рф #украина #суд #оон
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