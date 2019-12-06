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00:06 06.12.2019

В ночь на 6 декабря изменят маршруты киевские троллейбусы №№ 92н, 93Н, 94н

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В ночь на 6 декабря изменят маршруты киевские троллейбусы №№ 92н, 93Н, 94н

В ночь на 6 декабря, в связи с ремонтом на линии, будут изменены маршруты троллейбусов №№ 92н, 93Н, 94н, сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В пресс-службе мэрии отметили, что продолжаются работы по реконструкции путепровода на пересечении просп. Победы - ул.В.Гетьмана - ул.А.Довженко и ремонт контактной сети троллейбуса на б-ре Т.Шевченко. В связи с этим, с 00:01 до 5:00 движение троллейбусов будет организовано: маршрут № 92н от просп. Свободы до ул.Маршала Гречко по собственному маршруту, далее - ул.Стеценко - ул.Академика Щусева - ул.Ю.Ильенко - ул.Сечевых Стрельцов - ул.В.Черновола - просп. Воздухофлотский, дальше по собственному маршруту.

Маршруты №№ 93Н, 94н от ул.Чернобыльской и просп. Леся Курбаса к просп. Победы по своим маршрутам, далее - ул.Д.Щербакивского - ул.Стеценко - ул.Академика Щусева - ул.Ю. Ильенко - ул.Сечевых Стрельцов - ул.В.Черновола - просп. Воздухофлотский - ул.И.Огиенко - железнодорожный вокзал "Южный".

Теги: #киев #троллейбусы #маршрут
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