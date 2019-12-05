Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

В четверг вечером из-под завалов сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) достали тело женщины, сообщает местное интернет-издание "Думская".

"В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины. Как сообщили "Думской" в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия. Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена", - говорится в заметке.

По информации облкомиссии по чрезвычайным ситуациям, среди 14 человек, которые на утро четверга официально числятся пропавшими после пожара, есть как студенты и сотрудники колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, так и сотрудники Института морской биологии НАН Украины, размещавшегося в том же здании.