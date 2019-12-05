События

20:13 05.12.2019

Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

1 мин читать
Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

В четверг вечером из-под завалов сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) достали тело женщины, сообщает местное интернет-издание "Думская".

"В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины. Как сообщили "Думской" в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия. Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена", - говорится в заметке.

По информации облкомиссии по чрезвычайным ситуациям, среди 14 человек, которые на утро четверга официально числятся пропавшими после пожара, есть как студенты и сотрудники колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, так и сотрудники Института морской биологии НАН Украины, размещавшегося в том же здании.

Теги: #тело #колледж #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:33 05.12.2019
Полицейские устанавливают личность женщины, чье тело было найдено под завалами Одесского колледжа

Полицейские устанавливают личность женщины, чье тело было найдено под завалами Одесского колледжа

17:37 05.12.2019
До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

16:29 05.12.2019
Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

15:57 05.12.2019
В МВД Украины выступают за ужесточение ответственности за несоблюдение правил пожарной охраны

В МВД Украины выступают за ужесточение ответственности за несоблюдение правил пожарной охраны

15:52 05.12.2019
Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

12:56 05.12.2019
Спасатели приступили к разбору завалов на месте пожара в Одессе, здание можно сохранить

Спасатели приступили к разбору завалов на месте пожара в Одессе, здание можно сохранить

12:40 05.12.2019
Пострадавшие в результате пожара в Одессе получат материальную помощь

Пострадавшие в результате пожара в Одессе получат материальную помощь

11:42 05.12.2019
Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

10:47 05.12.2019
Для проведения спасательно-поисковой операции в здании одесского колледжа придется применять специальный кран – глава обладминистрации

Для проведения спасательно-поисковой операции в здании одесского колледжа придется применять специальный кран – глава обладминистрации

10:41 05.12.2019
Парламент Украины почтил минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в одесском колледже

Парламент Украины почтил минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в одесском колледже

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

ПОСЛЕДНЕЕ

Cosmopolitan Украина уволил замглавреда из-за скандального поста в соцсетях о похоронах погибшего бойца

Рада намерена заменить бумажную финансовую отчетность на электронную

Верховный суд перенес на март рассмотрение кассаций на приговор Пукачу к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе

ОБСЕ назначила дипломата из Швейцарии Хайди Грау спецпредставителем в ТКГ вместо Сайдика

Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

Семь из восьми французских НПЗ не поставляют топливо в связи с забастовкой работников

В США предполагают, что более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

Житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, пойдет под суд - прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА