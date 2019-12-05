События

20:05 05.12.2019

Рада намерена заменить бумажную финансовую отчетность на электронную

1 мин читать
Рада намерена заменить бумажную финансовую отчетность на электронную

Верховная Рада Украины приняла в 1-м чтении законопроект №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции.

За соответствующий законопроект №2336 проголосовало 305 народных депутатов.

Как отмечается в тексте законопроекта, после создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий будут иметь возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК и подавать их в НАПК через электронную систему.

Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает осуществлять взносы на поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от его размера.

Теги: #рада #отчетность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:20 03.12.2019
Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО обратиться к главам МИД своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ

Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО обратиться к главам МИД своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ

20:04 03.12.2019
Рада на полгода отсрочила введение института уголовных проступков

Рада на полгода отсрочила введение института уголовных проступков

19:01 03.12.2019
Нардепы разрешили своим помощникам-консультантам работать по совместительству

Нардепы разрешили своим помощникам-консультантам работать по совместительству

22:17 02.12.2019
Рада на этой неделе может избрать главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ясько - Корниенко

Рада на этой неделе может избрать главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ясько - Корниенко

22:15 29.11.2019
Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ

Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ

18:18 27.11.2019
Профильный комитет ВР поддержал законопроект, внедряющий на фармрынке Украины "положение Болар"

Профильный комитет ВР поддержал законопроект, внедряющий на фармрынке Украины "положение Болар"

15:45 27.11.2019
Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки

Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки

15:37 27.11.2019
Профильный комитет ВР создаст рабгруппу для доработки законопроекта о самоуправлении медпрофессий

Профильный комитет ВР создаст рабгруппу для доработки законопроекта о самоуправлении медпрофессий

14:28 27.11.2019
Стефанчук против "поправочного спама", поддерживает голосование за законопроекты в специально отведенный для этого день

Стефанчук против "поправочного спама", поддерживает голосование за законопроекты в специально отведенный для этого день

11:36 27.11.2019
Инициативная группа митингующих намерена принять участие в заседании парламентского комитета в НБУ, но ее не пускают

Инициативная группа митингующих намерена принять участие в заседании парламентского комитета в НБУ, но ее не пускают

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

ПОСЛЕДНЕЕ

Cosmopolitan Украина уволил замглавреда из-за скандального поста в соцсетях о похоронах погибшего бойца

Полицейские устанавливают личность женщины, чье тело было найдено под завалами Одесского колледжа

Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

Верховный суд перенес на март рассмотрение кассаций на приговор Пукачу к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе

ОБСЕ назначила дипломата из Швейцарии Хайди Грау спецпредставителем в ТКГ вместо Сайдика

Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

Семь из восьми французских НПЗ не поставляют топливо в связи с забастовкой работников

В США предполагают, что более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА