События

19:27 05.12.2019

ОБСЕ назначила дипломата из Швейцарии Хайди Грау спецпредставителем в ТКГ вместо Сайдика

1 мин читать
ОБСЕ назначила дипломата из Швейцарии Хайди Грау спецпредставителем в ТКГ вместо Сайдика

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак объявил в четверг о назначении посла Хайди Грау из Швейцарии в качестве специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Посол Грау сменил на этом посту посла Мартина Сайдика, которого председатель ОБСЕ поблагодарил за его самоотверженность и важную работу, которая включала конкретные достижения в направлении полной реализации Минских соглашений", - сообщает в четверг пресс-служба ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ отметил, что одним из приоритетов в его работе является поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь, поэтому он и в дальнейшем будет поддерживать роль спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске.

Посол Хайди Грау с 2015 года возглавляет отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Австрийский дипломат Мартин Сайдик работал спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине с июня 2015 года.

Теги: #смена #ткг #обсе #представитель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 05.12.2019
Украина предлагает привлечь к переговорам в Минске уехавших из ОРДЛО от войны представителей этих территорий - Ермак

Украина предлагает привлечь к переговорам в Минске уехавших из ОРДЛО от войны представителей этих территорий - Ермак

14:07 29.11.2019
Лайчак ожидает от "нормандской встречи" плана конкретных шагов в рамках минских договоренностей

Лайчак ожидает от "нормандской встречи" плана конкретных шагов в рамках минских договоренностей

09:35 29.11.2019
ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, считает глава Донецкой обладминистрации

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, считает глава Донецкой обладминистрации

15:51 28.11.2019
Более 11млн украинок подвергались насилию с тех пор, как им исполнилось 15 лет

Более 11млн украинок подвергались насилию с тех пор, как им исполнилось 15 лет

20:46 27.11.2019
Контактная группа в Минске создала необходимые условия для саммита в нормандском формате - спецпредставитель ОБСЕ

Контактная группа в Минске создала необходимые условия для саммита в нормандском формате - спецпредставитель ОБСЕ

17:38 27.11.2019
Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

Украина выполнила все договоренности для проведения переговоров "Нормандской четверки" - пресс-секретарь Кучмы

14:27 20.11.2019
Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем - Путин

Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем - Путин

12:54 19.11.2019
"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

12:49 14.11.2019
Пристайко об упразднении должности спецпредставителя США по Украине: Нужно вернуться к "формату Нуланд"

Пристайко об упразднении должности спецпредставителя США по Украине: Нужно вернуться к "формату Нуланд"

15:15 13.11.2019
В подготовке саммита "нормандской четверки" по Донбассу наметилась позитивная динамика, заявляют в Кремле

В подготовке саммита "нормандской четверки" по Донбассу наметилась позитивная динамика, заявляют в Кремле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд перенес на март рассмотрение кассаций на приговор Пукачу к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе

Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

Семь из восьми французских НПЗ не поставляют топливо в связи с забастовкой работников

В США предполагают, что более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

Житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, пойдет под суд - прокуратура

В Белом доме прогнозируют, что Палата представителей одобрит обвинения против Трампа по импичменту

Новый законопроект позволит полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе"

Новий законопроект дасть змогу поліції ліквідувати таке явище як "злодії в законі"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА