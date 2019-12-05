ОБСЕ назначила дипломата из Швейцарии Хайди Грау спецпредставителем в ТКГ вместо Сайдика

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак объявил в четверг о назначении посла Хайди Грау из Швейцарии в качестве специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Посол Грау сменил на этом посту посла Мартина Сайдика, которого председатель ОБСЕ поблагодарил за его самоотверженность и важную работу, которая включала конкретные достижения в направлении полной реализации Минских соглашений", - сообщает в четверг пресс-служба ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ отметил, что одним из приоритетов в его работе является поддержка политического урегулирования ситуации на Донбассе и гуманитарная помощь, поэтому он и в дальнейшем будет поддерживать роль спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске.

Посол Хайди Грау с 2015 года возглавляет отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Австрийский дипломат Мартин Сайдик работал спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине с июня 2015 года.