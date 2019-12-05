Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград по случаю Международного дня волонтера 25 волонтеров, в том числе шоумена Сергея Притулу и фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю.

Соответствующий указ №889/2019 от 5 декабря опубликован на сайте главы государства в четверг.

Согласно тексту документа, за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность орденом "За заслуги" III степени Зеленский наградил телеведущего и шоумена Сергея Притулу, певца Тараса Тополю, главу Всеукраинской организации "Пласт" Станислава Андрийчука, члена общественной организации "Международный союз волонтеров Украины" Сергея Коваля, активиста общественного объединения "Хелп Армии" Андрея Таубе.

Кроме того, президент наградил орденом "За мужество" III степени четырех врачей санитара благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Александра Бохонка, Сергея Заячковского, Артура и Эдуарда Ремезюка.

Также, орденом княгини Ольги III степени награждена активистка общественной инициативы "АРМИЯ SOS" Алина Михайлова и член общественной организации "Координационный центр защитников Умани" Ирина Рыжак.

Среди прочего, Зеленский наградил Крестом Ивана Мазепы основателя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегу, а также медалью "За спасенную жизнь" главу благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Краб " Катерину Бурлак, волонтера Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к сердцу" Катерину Сторожук, главу правления Всеукраинского благотворительного фонда "Крона" Елену Мацибох и врачей Олега Зиневича и Игоря Писарчука.

Позже у себя на странице в Фейсбуке президент Зеленский написал написал слова благодарности волонтерам за их вклад в развитие волонтерского движения.

"Не знаю, подкреплено ли это научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей наибольшее сердце. Это - наши волонтеры. Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие. Спасибо за все, что вы делаете!", - сказано в сообщении.