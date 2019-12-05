События

19:24 05.12.2019

Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

2 мин читать
Зеленский наградил орденом "За заслуги" III степени шоумена Сергея Притулу и певца Тараса Тополю

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил государственных наград по случаю Международного дня волонтера 25 волонтеров, в том числе шоумена Сергея Притулу и фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю.

Соответствующий указ №889/2019 от 5 декабря опубликован на сайте главы государства в четверг.

Согласно тексту документа, за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность орденом "За заслуги" III степени Зеленский наградил телеведущего и шоумена Сергея Притулу, певца Тараса Тополю, главу Всеукраинской организации "Пласт" Станислава Андрийчука, члена общественной организации "Международный союз волонтеров Украины" Сергея Коваля, активиста общественного объединения "Хелп Армии" Андрея Таубе.

Кроме того, президент наградил орденом "За мужество" III степени четырех врачей санитара благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Александра Бохонка, Сергея Заячковского, Артура и Эдуарда Ремезюка.

Также, орденом княгини Ольги III степени награждена активистка общественной инициативы "АРМИЯ SOS" Алина Михайлова и член общественной организации "Координационный центр защитников Умани" Ирина Рыжак.

Среди прочего, Зеленский наградил Крестом Ивана Мазепы основателя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегу, а также медалью "За спасенную жизнь" главу благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Краб " Катерину Бурлак, волонтера Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к сердцу" Катерину Сторожук, главу правления Всеукраинского благотворительного фонда "Крона" Елену Мацибох и врачей Олега Зиневича и Игоря Писарчука.

Позже у себя на странице в Фейсбуке президент Зеленский написал написал слова благодарности волонтерам за их вклад в развитие волонтерского движения.

"Не знаю, подкреплено ли это научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей наибольшее сердце. Это - наши волонтеры. Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие. Спасибо за все, что вы делаете!", - сказано в сообщении.

Теги: #орден #зеленский #волонтеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:29 05.12.2019
Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

14:14 05.12.2019
Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информбезопасности СБУ

Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информбезопасности СБУ

14:06 05.12.2019
Зеленский назначил Сердюка замглавой Госпограслужбы

Зеленский назначил Сердюка замглавой Госпограслужбы

13:50 05.12.2019
По результатам встречи в Париже Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса – Ермак

По результатам встречи в Париже Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса – Ермак

12:50 05.12.2019
Инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" просят Зеленского повлиять на прекращение строительства их домов

Инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" просят Зеленского повлиять на прекращение строительства их домов

11:33 05.12.2019
Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

11:18 05.12.2019
Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

10:53 05.12.2019
Зеленский: сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче

Зеленский: сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче

10:47 05.12.2019
Зеленский: Украинцы доверяют армии больше, чем другим, и это справедливо

Зеленский: Украинцы доверяют армии больше, чем другим, и это справедливо

10:16 05.12.2019
Зеленский назначил Пушкареву своей по волонтерской деятельности

Зеленский назначил Пушкареву своей по волонтерской деятельности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

Спасатели приступили к разбору завалов на месте пожара в Одессе, здание можно сохранить

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд перенес на март рассмотрение кассаций на приговор Пукачу к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе

ОБСЕ назначила дипломата из Швейцарии Хайди Грау спецпредставителем в ТКГ вместо Сайдика

Семь из восьми французских НПЗ не поставляют топливо в связи с забастовкой работников

В США предполагают, что более тысячи человек были убиты во время протестов в Иране

ВАКС арестовал экс-главу следственного управления Генпрокуратуры Щербину

Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС – командующий

Житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, пойдет под суд - прокуратура

В Белом доме прогнозируют, что Палата представителей одобрит обвинения против Трампа по импичменту

Новый законопроект позволит полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе"

Новий законопроект дасть змогу поліції ліквідувати таке явище як "злодії в законі"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА