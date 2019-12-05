Житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, пойдет под суд - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харьковской области, который в июне пытался совершить взрыв на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в пос.Краснопавловка.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258 (завершенное покушение на совершение теракта) УК Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Изначально действия подозреваемого квалифицировались как диверсия (ст.113 УК Украины, санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее).

"В ходе досудебного расследования стали известны обстоятельства, на основании которых была проведена переквалификация", - пояснили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в июне 2019 года сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры области завербованным ФСБ России местным жителем.

"Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка", - сообщил пресс-центр СБ Украины.

По информации спецслужбы, по словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г.Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

"Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая", - говорится в сообщении.