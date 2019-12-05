Новый законопроект позволит полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе"

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что новый президентский проект закона позволит жестче наказывать главарей криминального мира - "воров в законе".

"Нормы документа разработаны совместно со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса президента. Он направлен на то, чтобы внедрить жесткие меры наказания и механизмы разоблачения главарей криминального мира, которые носят неформальный титул "воров в законе". В России и Грузии было принято достаточно жесткое законодательство против них. Поэтому, они начали выезжать в европейские страны, в том числе и в Украину. Новый закон, в случае принятия, позволит уголовной полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе", - цитирует Геращенко пресс-служба МВД Украины в четверг.

"Раньше было сложно доказать соучастие таких лиц в преступлении, которого они фактически не совершали. Новые нормы упростят в суде процедуру доказывания, что именно это лицо организовывало преступление и получало часть прибыли", - добавил он.