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18:58 05.12.2019

Новый законопроект позволит полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе"

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Новый законопроект позволит полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе"

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что новый президентский проект закона позволит жестче наказывать главарей криминального мира - "воров в законе".

"Нормы документа разработаны совместно со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса президента. Он направлен на то, чтобы внедрить жесткие меры наказания и механизмы разоблачения главарей криминального мира, которые носят неформальный титул "воров в законе". В России и Грузии было принято достаточно жесткое законодательство против них. Поэтому, они начали выезжать в европейские страны, в том числе и в Украину. Новый закон, в случае принятия, позволит уголовной полиции ликвидировать такое явление как "воры в законе", - цитирует Геращенко пресс-служба МВД Украины в четверг.

"Раньше было сложно доказать соучастие таких лиц в преступлении, которого они фактически не совершали. Новые нормы упростят в суде процедуру доказывания, что именно это лицо организовывало преступление и получало часть прибыли", - добавил он.

Теги: #геращенко #мвд #воры_в_законе
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