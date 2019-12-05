Новий законопроект дасть змогу поліції ліквідувати таке явище як "злодії в законі"

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначає, що новий президентський проект закону дасть змогу жорсткіше карати ватажків кримінального світу - "злодіїв в законі".

"Норми документу розроблені разом зі спеціалістами МВС, Нацполіції та Офісу президента. Він направлений на те, щоб впровадити жорсткіші міри покарання та механізми викриття ватажків кримінального світу, які носять неформальний титул "злодіїв у законі". У Росії і Грузії було ухвалено досить жорстке законодавство проти них. Тому вони почали виїжджати до європейських країн, зокрема, і до України. Новий закон, у разі ухвалення, дасть змогу кримінальній поліції ліквідувати таке явище як "злодії в законі", - наводить слова Геращенка прес-служба МВС України в четвер.

"Раніше було складно довести співучасть таких осіб у злочині, якого вони фактично не вчиняли. Нові норми спростять у суді процедуру доведення, що саме ця особа організовувала злочин та отримувала частину прибутку", - додав він.