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18:56 05.12.2019

Микитась считает подделкой документы по продаже "Укрбуда" ресторатору Федотенкову

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Микитась считает подделкой документы по продаже "Укрбуда" ресторатору Федотенкову

Экс-президент корпорации "Укрбуд" (Киев) Максим Микитась считает поддельными подписи на документах по продаже активов компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.

"В процессе поиска инвесторов мною были подписаны различные меморандумы, который в народе называют "понятийки", которые не несут никаких юридических последствий… Более того, к сожалению, подавляющее большинство этих меморандумов в дальнейшем было подделано, подделана была моя подпись", - сообщил он в эфире телеканала "Прямой".

Он утверждает, что в настоящее время потерял контроль над компанией, из нее выведены активы с доходностью более 4 млрд грн.

В свою очередь, генеральный директор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода подтвердил факт продажи активов Федотенкову, однако опровергнул все обвинения в подделке документов.

"Возникла необходимость в системном инвесторе, который смог бы потянуть такой объем. Одно из предложений сделал Дмитрий Федотенков, представляющий группу таких инвесторов. Сейчас Микитась его винит во всех грехах, но Федотенков был партнером именно Микитася в одном из проектов. Он далеко не альтруист, он бизнесмен и пришел спасать прежде всего свои немалые инвестиции", - написал он в Facebook.

Как он пояснил, меморандум предусматривал переход права собственности на компании по мере поступления средств инвестора.

"Что и было сделано с ведома Микитася и с соблюдением всех процедур. Но правда заключается в том, что, подумав недельку-другую, Микитась решил, что условия меморандума, по которому он получит деньги только после достройки объектов, его не устраивают, и начал отказываться от договоренностей, соответственно, перестали поступать деньги на строительство", - сказал он.

Майборода уточнил, что меморандумом предусмотрено распределение прибыли в конце - когда будут выполнены все обязательства перед инвесторами в квартиры "Укрбуда".

Теги: #укрбуд #продажа #мнение
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