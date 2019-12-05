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18:53 05.12.2019

Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

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Филарет станет главой миссии в составе УПЦ (ПЦУ) – Синод церкви

Синод получившей от Константинополя автокефалию Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) решил создать для почетного патриарха Филарета (Денисенко - ИФ) религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Как сообщает в четверг пресс-служба Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) в заявлении "о гарантии обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета", на заседании Священного синода УПЦ (ПЦУ) 5 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос о положении Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности "в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата»"

Синод принял решение: "учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» и учитывая позицию почетного патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии".

Кроме того, за Филаретом сохранено право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.

Почетный патриарх Филарет также имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

"Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований", - говорится в заявлении о решении Синода.

Теги: #миссия #филарет #церковь
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