События

18:18 05.12.2019

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

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Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

В течение суток четверга боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

3 обстрела позиций украинских военныхьревиками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Широкино - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
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