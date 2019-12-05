США готовы заплатить $5 млн за информацию об обвиняемом в киберпреступлениях россиянине Якубце

Американские власти объявили награду в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке россиянина Максима Якубца, которого в США считают лидером мощной хакерской группировки, сообщает Минфин США.

"Государственный департамент объявил награду суммой до $5 млн за информацию, которая приведет к поимке или признанию виновным лидера Evil Corp", - говорится в сообщении.

Evil Corp - базирующаяся в России организация, занимающаяся киберпреступлениями, утверждает Минфин США. По данным Минфина, она создала и распространила зловредное ПО Dridex, при помощи которого участники организации похитили более $100 млн.