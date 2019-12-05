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17:37 05.12.2019

Минфин США ввел санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления

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Минфин США ввел санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления

Минфин США ввел в четверг санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, говорится в заявлении ведомства.

Некоторые из подпавших под американские санкции являются гражданами РФ.

Все подпавшие под санкции компании зарегистрированы в России. Речь идет о компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

По данным агентства Bloomberg, санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Агентство отмечает, что среди жертв хакеров - Bank of America и несколько других американских банков. Всего группировке удалось похитить банковские данные пользователей примерно в 300 финансовых организациях более чем в 40 странах мира.

Кроме того, одному из подпавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей серьезные преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

"На протяжении более 10 лет Максим Якубец и Игорь Турашев возглавляли один из самых сложно устроенных синдикатов в сфере киберпреступности в мире", - говорится в заявлении американского прокурора Скотта Брейди.

В заявлении Минфина США отмечается, что при помощи вируса под названием Dridex компании удалось похитить минимум $100 млн. Против части фигурантов этого дела санкции вводятся не за непосредственное проведение хакерских атак, а за участие в финансовых операциях хакеров. Эту роль, по данным Минфина США, выполняли Алексей Башлыков, Руслан Замулько, Давид Губерман, Карлос Альварес, Георгиос Манидис, Татьяна Шевчук, Азамат Сафаров, Гульсара Бурхонова.

Кроме того, по данным Минфина США, Якубец работал на ФСБ России в 2017 году. В апреле 2018 года, отмечается в заявлении ведомства, он пытался получить лицензию на работу с засекреченной информацией ФСБ.

Теги: #киберприступность #рф #минфин_сша #санкции #сша
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