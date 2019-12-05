До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

По состоянию на 16.00 четверга продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В результате пожара погиб 1 человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборку конструкций.

"Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован. По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.