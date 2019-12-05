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15:57 05.12.2019

В МВД Украины выступают за ужесточение ответственности за несоблюдение правил пожарной охраны

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В МВД Украины выступают за ужесточение ответственности за несоблюдение правил пожарной охраны

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает ответственными за трагедии, подобные пожару в Одесском колледже, руководителей бюджетных организаций, которые халатно относятся к пожарной охране.

"Сегодня могу сказать откровенно: то отношение руководителей ВУЗов, школ, детских садов, учреждений здравоохранения и других бюджетных организаций к пожарной охране приводит к тому, что у нас есть эта одесская трагедия", - сказал Геращенко журналистам в Киеве в четверг.

По его словам, исчезнувшими без вести после пожара, произошедшего в среду в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, считаются 14 человек. Замминистра пообещал, что спасатели как можно быстрее приступят к разбору завалов.

"Но самое главное – предупреждать такие вещи… Я вместе с министром внутренних дел (Арсеном Аваковым – ИФ) буду предлагать принимать более жесткое законодательство, более жесткую ответственность за то, что руководители бюджетных учреждений просто не занимаются нормально пожарной охраной", - отметил Геращенко.

Кроме того, он пообещал, что после расследования лица, ответственные за пожарную безопасность в одесском колледже, будут отвечать по закону. Также Геращенко призвал других руководителей бюджетных организаций и мэров городов сделать все возможное, чтобы подобное больше не повторилось.

Теги: #пожароопасность #геращенко #мвд #пожар
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