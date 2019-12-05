В Запорожье открылся Центр карьеры "Метинвеста" для профориентации студентов и наборе работников

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, открыл в Запорожье Центр карьеры, основным направлением работы которого станет комплектация предприятий группы персоналом на рабочие профессии.

Как сообщается в пресс-релизе комбината "Запорожсталь" в четверг, о работе нового подразделения – Центра карьеры в Запорожье – было объявлено 3 декабря на совместной встрече представителей "Метинвеста", Государственной службы занятости, Запорожского городского центра занятости, представителей городской власти и профильных учебных заведений.

"Центр карьеры "Метинвест" – это новый подход к работе с потенциальными сотрудниками. Эффективность заключается в принципе единого окна, с помощью которого студенты смогут больше узнать о востребованных профессиях, а опытные соискатели найти работу по специальности, при необходимости пройти переквалификацию. "Метинвест" заинтересован в том, чтобы украинцы строили свою профессиональную карьеру в нашей компании, в нашей стране", – отметила начальник управления кадровой политики дирекции по персоналу группы "Метинвест" Светлана Хайкова, которую цитирует пресс-служба.

На "круглом столе" подчеркнули особую важность новых подходов в комплекции кадров в период кризиса в металлургической отрасли, вызванного рецессией мировой экономики.

"Центр карьеры "Метинвест" во многом даст ответы на те кризисные вызовы, которые сегодня стоят перед металлургией. В части развития системы образования Центр карьеры предполагает программы популяризации металлургической отрасли среди детей и молодежи. В работе с потенциальными сотрудниками – это конкурентные и привлекательные условия работы, мотивация к внутреннему карьерному и профессиональному росту", – отметил директор по персоналу металлургических активов группы Михаил Цуркан.

Центр карьеры "Метинвест" в Запорожье объединит в себе широкий спектр функций.

"Это новый подход к централизации подбора персонала. Он включает в себя поиск и отбор персонала для предприятий группы региона, участие в профориентации школьников и учащихся профильных учебных заведений, профессиональную переориентацию и продвижение бренда работодателя в регионе", – констатировала руководитель проекта по развитию региональных Центров карьеры "Метинвест" Екатерина Цыбур.

В рамках круглого стола был подписан Меморандум о сотрудничестве между Запорожским областным центром занятости и организацией работодателей предприятий металлургического комплекса "Союз металлургов Украины".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".