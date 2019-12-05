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15:52 05.12.2019

Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

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Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

Правоохранители рассматривают две версии начавшегося в среду утром пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех.

"В рамках расследования… уже допрошены 44 человека, которые дали показания о пожаре. Сейчас полицейские рассматривают две версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог", - сказал Бех во время совместного совещания с представителями власти, силовых структур и образования в Одесской облгосадминистрации в четверг.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, по состоянию на утро 5 декабря известно, что в результате пожара получили телесные повреждения и обратились в больницы 28 человек, из них одна девушка 2003 г.р. - несовместимые с жизнью. Судьба еще 15-ти человек пока неизвестна, их местонахождение устанавливается.

В то же время, по информации ГСЧС, не известна судьба 14 человек.

По данным полиции, в настоящее время работа по ликвидации последствий пожара продолжается. На месте происшествия полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения. Кроме того, специалисты-психологи, среди которых сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, оказывают психологическую помощь родственникам пропавших во время пожара людей.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

Теги: #колледж #полиция #одесса #пожар
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