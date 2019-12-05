Подозреваемые в убийстве сына Соболева служили в одном из добровольческих подразделений - Геращенко

Подозреваемые в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева служили в одном из добровольческих подразделений, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На сегодня судом задержаны двое лиц, которые обоснованно подозреваются в убийстве малолетнего ребенка Вячеслава Соболева. Следствие сейчас отрабатывает все версии по возможным заказчикам этого убийства. Можем уже сказать прямо, что это заказное убийство. Двое этих молодых лиц, которые когда-то служили в одном из добровольческих подразделений, были наемными киллерами", - сказал он журналистам в Киеве в четверг.

По словам Геращенко, продолжается поиск лиц, которые были посредниками в организации преступления и его заказчиков.

"Парень, который стрелял в Соболева и убил его сына, действительно, был снайпером, действительно был награжден президентом Порошенко орденом за мужество, действительно проявлял себя как защитник Украины. А после того он сделал это ужасное преступление, и все его предыдущие заслуги перед страной не могут никоим образом быть облегчающими бремя его наказания. А оно, я думаю, будет очень жестоким", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался.

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным после убийства трехлетнего ребенка на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога.