Спасатели приступили к разбору завалов на месте пожара в Одессе, здание можно сохранить

Отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов у здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в среду утром начался пожар, сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"Они лишь разбирают каменные глыбы у входа", - написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, к процессу ликвидации последствий пожара привлечены эксперты из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. "Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и можно ли внутрь зайти спасателям", - сообщает глава обладминистрации.

Он добавил, что к спасателям и медикам была привлечена бригада быстрого реагирования Красного креста. "Также мы собираем информацию о потребностях для всех служб и пострадавших", - написал Куцый.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.