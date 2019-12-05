Протестующие вновь провели акцию возле дома Рожковой, правоохранители возбудили уголовное производство за хулиганство

Протестующие активисты вновь провели акцию возле дома первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой.

"4 декабря с 10:10 до 17:10 в Дарницком районе Киева возле домохозяйства первого заместителя главы НБУ собралось около 50 представителей общественной организации "Народ против коррупции". Они выражали недовольство относительно коррупции, по их мнению, в упомянутом учреждении. Во время акции активисты повредили ворота дачного кооператива", - говорится в сообщении правоохранительных органов, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, правоохранительные органы возбудили уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Как сообщалось, 13 ноября под стенами НБУ началась акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Акцию протеста инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Активисты требуют привлечь к ответственности главу НБУ Якова Смолия и Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.

Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.

В начале текущее недели протестующие активисты стали проводить акции у домов главы НБУ и его первого заместителя.

"…Террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы", - написала Рожкова в Facebook.