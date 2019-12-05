Пострадавшие в результате пожара в Одессе получат материальную помощь

Пострадавшим на пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выделят материальную помощь, заявил председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко.

"Сегодня дал поручение постоянной комиссии охраны здоровья и социальной политики о срочном выделении материальной помощи всем пострадавшим", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также от имени депутатов областного совета и себя лично выразил соболезнования семье погибшей студентки и поблагодарил за работу спасателей и медиков, оказывавших помощь на месте пожара.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что студенты колледжа продолжат обучение в других помещениях для непрерывности учебного процесса.