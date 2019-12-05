Инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" просят Зеленского повлиять на прекращение строительства их домов

Инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

В связи с этим около тысячи человек провели в четверг акцию под зданием Офиса президента Украины.

Они призывают главу государства, как гаранта конституционных прав и свобод граждан, безотлагательно рассмотреть и отреагировать на коллективное обращение инвесторов, зарегистрированное 29 ноября, с 1060 подписями инвесторов, и сотни индивидуальных обращений.

Участники акции и подписанты обращения просят Зеленского создать рабочую группу при Совете национальной безопасности и обороны с участием представителей органов власти, Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", ООО "Укрбуд Девелопмент", ООО "ФК "Житло-Капитал" и представителей инициативной группы инвесторов.

Они считают, что эта работа группа должна разработать план по выходу из кризисной ситуации и возобновлению строительства жилых комплексов, а президент должен взять ситуацию под личный контроль.

"Призываем Вас немедленно принять предложенные меры для предотвращения необходимых разрушительных последствий на рынке недвижимости Украины, избежания роста социального напряжения в стране и политической дестабилизации, поскольку в опасном положении находится судьба более 40 тыс. человек со всей Украины, большинство из которых приобрели жилье за последние накопления, которые откладывали всю свою жизнь", - говорится в обращении.