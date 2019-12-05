События

11:57 05.12.2019

Очередной "гумконвой" из РФ проследовал в ОРДЛО без оформления украинских пограничников

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Очередной "гумконвой" из РФ проследовал в ОРДЛО без оформления украинских пограничников

Россия в одностороннем порядке провела оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

94-й "гумконвой" проследовал через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 4:50 до 5:40 5 декабря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Всего в составе двух колонн прошли 25 автомобилей.

"Как и в предыдущие разы, "гумконвой" перемещался с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - отмечают в ГПСУ.

Грузовики якобы перевозили детское питание, однако груз был размещен в закрытых упаковках, а потому украинская группа пограничников и сотрудников таможни не смогла получить достоверные данные о содержимом. Загруженность транспорта составила около 70%.

Теги: #рф #гумконвой #граница #ордло
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