"Единоросса" Кучерявого юридически не задерживали, он сотрудничает со следствием - СБУ

Член севастопольского регионального политического совета "Единой России" Игорь Кучерявый не был задержан Службой безопасности Украины.

"Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали", - сообщили в пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина".

В СБУ отмечают, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

"В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член партии "Единая Россия" направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.