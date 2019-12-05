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11:45 05.12.2019

"Единоросса" Кучерявого юридически не задерживали, он сотрудничает со следствием - СБУ

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"Единоросса" Кучерявого юридически не задерживали, он сотрудничает со следствием - СБУ

Член севастопольского регионального политического совета "Единой России" Игорь Кучерявый не был задержан Службой безопасности Украины.

"Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали", - сообщили в пресс-центре СБУ агентству "Интерфакс-Украина".

В СБУ отмечают, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

"В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член партии "Единая Россия" направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.

Теги: #крым #сбу #граница #единая_россия
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