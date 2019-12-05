Для проведения спасательно-поисковой операции в здании одесского колледжа придется применять специальный кран – глава обладминистрации

Каркас здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в среду утром начался пожар, находится в удовлетворительном состоянии, однако все перестенки в аварийном состоянии, что требует специальной техники для проведения спасательно-поисковой операции, сообщил глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"Эксперты из строительной академии подтверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции" - написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, здание 1914 года постройки и в нем было немало конструкций и элементов из древесины и тростника.

Говоря о причинах пожара, глава обладминистрации написал, что причиной мог стать неисправный удлинитель, оставленный в закрытом кабинете. "Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете", - написал чиновник.

Куцый также сообщил, что в настоящее время сейчас готовятся специальные предписания для размещения семей пострадавших.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.