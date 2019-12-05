События

10:37 05.12.2019

Один из пострадавших на пожаре в одесском колледже находится в крайне тяжелом состоянии

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Один из пострадавших на пожаре в одесском колледже находится в крайне тяжелом состоянии

Четыре человека, которые пострадали во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, находятся в тяжелом состоянии, один из них – в крайне тяжелом, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Также в стационаре в настоящее время находятся 26 лиц. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Врачи борются за их жизнь", - написал Куцый на своей странице в соцсети Фейсбук.

Глава ОГА подчеркнул, что пострадавшие полностью обеспечены медикаментами.

Он отметил, что по состоянию на 10.00 известно про одну погибшую. "Также службы сообщают о 14 лицах, с которыми нет связи", - написал глава ОГА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из 14 разыскиваемых человек пятеро – студенты.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован. По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Теги: #колледж #одесса #пожар
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