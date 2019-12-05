В результате пожара в Одессе погиб 1 человек, 27 госпитализированы, 14 пропали без вести

Унаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 вважаються зниклими безвісти, з них п'ятеро студентів, 27 постраждалих госпіталізовані, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше", - написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер уранці.

Глава держави побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. "21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості. І всі ми молимося за життя п’ятьох людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж. Хочу відзначити без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників. Семеро з них також зараз на лікарняних ліжках", - написав Зеленський.

Президент розповів, що загибла - 16-річна студентка Ксенія Бабенко. "Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем", - написав він.

Глава держави доручив голові Одеської обласної державної адміністрації та всій місцевій владі "зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до цієї трагедії". "Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху в жодному місті країни", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м. Одеса) на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того самого дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.