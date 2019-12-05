Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу по делу антимайдановца "Топаза", защита намерена обратиться в ЕСПЧ

Верховный суд не удовлетворил кассационные жалобы, поданные адвокатами антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз", на решения судов первой и апелляционной инстанции.

"Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского на приговор Киевского районного суда Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года. В соответствии с этими судебными решениями Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью", - сообщается на портале "Судова влада України".

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина адвокат Кромского Александр Шадрин, в кассационных жалобах защита требовала, в частности пересчитать по закону Савченко весь срок пребывания под стражей его подзащитного, включая период с 12 сентября по 17 декабря 2014 года. (По версии обвинения, в этот период Кромской был отпущен под личное обязательство и попытался скрыться от суда. Защита и сам Кромской утверждает, что в действительности его в это время незаконно удерживали в СБУ). Кроме того, защита просила проверить, насколько были обоснованы решения, принятые судами первой и апелляционной инстанции.

Шадрин подчеркнул, что решение Верховного суда не означает, что Кромской будет отбывать наказание.

"Он уже весь срок отсидел", - сказал Шадрин.

Он также сообщил, что в течение 6 месяцев после получения на руки полного текста решения Верховного суда защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Будем обращаться в ЕСПЧ с жалобой на нарушение права на свободу, права на медицинскую помощь, на справедливое судебное разбирательство и других. Подадим (жалобу в ЕСПЧ - ИФ) в течение 6 месяцев после получения полного текста решения Верховного суда", - сказал Шадрин.

Как сообщалось, харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014г, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014г до 20 июня 2017г.) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017г. предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо было провести в тюрьме еще около двух лет.

Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание. Защита также обжаловала приговор суда первой инстанции, требуя отменить его и направить дело на новое рассмотрение.

12 июля 2018 года апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил апелляцию, поданную защитой на приговор суда первой инстанции.

"Суд удовлетворил нашу жалобу частично и направил в части гражданского иска (по решению суда первой инстанции Кромской должен был заплатить что-то около миллиона) на новое рассмотрение. В остальной части жалобы отказано, оставлен в силе приговор Киевского райсуда", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина адвокат И.Кромского Александр Шадрин.

28 сентября 2018 года Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство защиты о пересчете срока отбытого наказания исходя из реального пребывания под стражей и принял решение о немедленном освобождении И.Кромского из-под стражи.