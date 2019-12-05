В результате пожара в колледже Одессы 1 человек погиб и 27 человек пострадали - ГСЧС

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован, в результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 чел. и 16 ед. техники ГСЧС. На месте работает оперативная группа ГСЧС Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время неизвестна.