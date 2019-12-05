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04:05 05.12.2019

Суд частично удовлетворил апелляцию Садового на меру пресечения - СМИ

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Суд частично удовлетворил апелляцию Садового на меру пресечения - СМИ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и частично удовлетворила жалобу городского головы Львова Андрей Садового на меру пресечения в виде залога в 156 000 550 гривен.

Об этом передает телеканал "24".

"Согласно решению коллегии судей, решение Высшего антикоррупционного суда по залогу отменено. Зато Апелляционная палата постановила новое решение. Таким образом, к Садовому применена мера пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Садовый должен прибывать к прокурорам и следователям по каждому и воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.

Сам мэр Львова заявил, что признает решение суда и считает его объективным.

"Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным, чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение", - заявил Садовый.

Как сообщалось, Высший антикоррупционый суд 27 ноября избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн. Прокуратура требовала залог в размере 50 млн грн.

Кроме того, суд обязал мэра Львова "прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию" и сообщать об изменении места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела об обстоятельствах производства.

21 ноября Садовому вручили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 УК Украины - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

По мнению следствия, проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Теги: #решение #садовый #украина #суд
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