Более 200га земли Волчанского лесхоза на берегу Печенежского водохранилища было отчуждено незаконно - прокуратура

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по фактам незаконного безвозмездного отчуждения государственных земель лесного фонда площадью более 200 га, расположенных в Волчанском районе области на берегу Печенежского водохранилища.

"Должностные лица отдела Госгеокадастра в Волчанском районе Харьковской области и соответствующего сельского совета в 2012 году незаконно безвозмездно передали в частную собственность жилищно-строительному кооперативу земельный участок площадью более 200 га... По данному факту прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, земельный участок ориентировочной стоимостью 250 млн.грн находился в постоянном пользовании ГП "Волчанское лесное хозяйство".

В нарушение действующего законодательства целевое назначение земель было изменено на земли жилой и общественной застройки без согласования Кабинета министров, после чего участок был изъят из лесного фонда и передан в собственность частного юридического лица.

Прокуратура также планирует обратиться в суд с требованием отменить незаконные решения сельсовета и вернуть особо ценных земель лесного фонда в государственную собственность.