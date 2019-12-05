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02:54 05.12.2019

Более 200га земли Волчанского лесхоза на берегу Печенежского водохранилища было отчуждено незаконно - прокуратура

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 Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по фактам незаконного безвозмездного отчуждения государственных земель лесного фонда площадью более 200 га, расположенных в Волчанском районе области на берегу Печенежского водохранилища.

"Должностные лица отдела Госгеокадастра в Волчанском районе Харьковской области и соответствующего сельского совета в 2012 году незаконно безвозмездно передали в частную собственность жилищно-строительному кооперативу земельный участок площадью более 200 га... По данному факту прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, земельный участок ориентировочной стоимостью 250 млн.грн находился в постоянном пользовании ГП "Волчанское лесное хозяйство".

В нарушение действующего законодательства целевое назначение земель было изменено на земли жилой и общественной застройки без согласования Кабинета министров, после чего участок был изъят из лесного фонда и передан в собственность частного юридического лица.

Прокуратура также планирует обратиться в суд с требованием отменить незаконные решения сельсовета и вернуть особо ценных земель лесного фонда в государственную собственность.

Теги: #украина #харьковская
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