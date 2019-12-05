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00:16 05.12.2019

Европейские страны в СБ ООН осудили ракетные пуски КНДР, назвав их провокациями

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Европейские страны в СБ ООН осудили ракетные пуски КНДР, назвав их провокациями

Европейские члены Совбеза ООН в среду выступили с осуждением недавних ракетных пусков Северной Кореи и указали на необходимость четкой имплементации действующего против КНДР санкционного режима.

"Мы осуждаем эти провокационные действия. Они подрывают региональную безопасность и стабильность, а также мир и безопасность на планете", - говорится в заявлении постпредов Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Польши и Великобритании в ООН. Все эти страны в настоящее время представлены в СБ ООН.

Они указали на чрезвычайную важность выполнения резолюций СБ ООН, запрещающих испытание в КНДР баллистических ракет, и сохранения санкций. Кроме того, европейские страны призвали "международное сообщество выполнять свои обязательства и претворять в жизнь эти санкции".

На прошлой неделе военные КНДР провели очередное ракетное испытание. Как позже сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына успешно протестировала пусковую установку реактивной системы залпового огня.

Американские представители неоднократно заявляли, что пуски ракет малой дальности, которые осуществляет КНДР, не являются нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном о ядерных испытаниях и запусках межконтинентальных ракет, которые были достигнутых на их первой встрече в Сингапуре.

Теги: #европа #ракеты #кндр #оон
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