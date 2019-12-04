Нетаньяху не считает исчерпанными способы оказания давления на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео в среду заявил, что санкции Вашингтона против Тегерана наносят ему серьезный урон, пишет газета "Едиот Ахронот".

"Санкции создают экономические проблемы, создают политические проблемы", - сказал Нетаньяху журналистам незадолго до встречи с Помпео в Лиссабоне.

Он добавил, что есть еще широкий спектр вариантов для усиления давления на иранский режим.

Ожидается, что переговоры Нетаньяху с Помпео будут посвящены, в основном, проблематике Ирана. Нетаньяху призовет госсекретаря США усилить давление на Тегеран со стороны США, отмечает газета.

По данным западных СМИ, во время перелета в Португалию, Нетаньяху также отметил, что "Трамп оказывает очень серьезное давление и санкции против Ирана".

"Мы видим, как шатается иранская империя. Мы видим демонстрации в Тегеране, демонстрации в Багдаде, демонстрации в Бейруте. Важно нарастить давление против иранской агрессии", - сказал премьер Израиля.

Кроме того, он раскритиковал европейские страны из-за системы расчетов с Ираном Instex, созданной для обхода американских санкций.

"Им нужно этого стыдиться. Пока люди рискуют своими жизнями и умирают на улицах Тегерана, они дают средства к существованию и поддерживают этот режим тирании", - подчеркнул Нетаньяху.

Изначально Нетаньяху и Помпео должны были встретиться в Лондоне на полях саммита НАТО, однако в последний момент премьер Израиля отменил поездку в Британию, и встречу было решено перенести в Лиссабон.