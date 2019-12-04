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22:24 04.12.2019

Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали - Яровой

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Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали - Яровой

 Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали, спасатели продолжают ликвидацию пожара.

"По состоянию на сейчас в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", - говорится в сообщении, на официальной странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в среду вечером.

 

Теги: #украина #полиция #одесса #пожар
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