Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали - Яровой

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали, спасатели продолжают ликвидацию пожара.

"По состоянию на сейчас в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", - говорится в сообщении, на официальной странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в среду вечером.