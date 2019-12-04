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22:11 04.12.2019

Зеленский проведет в субботу закрытое заседание СНБО

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Зеленский проведет в субботу закрытое заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями силовых ведомств, по результатам которого принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО в среду вечером.

Теги: #снбо #зеленский #украина
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