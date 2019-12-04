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20:25 04.12.2019

В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже

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В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже

Четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"4 декабря 2019 года в здании государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", расположенного по адресу: г.Одесса, ул.Троицкая, 25, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное… огласить 05, 06 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в тексте распоряжения, который Труханов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Согласно распоряжению, государственные флаги и флаги Одессы в эти дни будут приспущены и дополнены траурными лентами. Также рекомендуется ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

"Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе, медицинскую. Создан городской оперативный штаб. В связи с трагедией завтрашний день объявлен в Одессе траурным", - написал городской голова.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 22 человека, 17-летняя студентка впоследствии скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Представитель ГСЧС сообщил на брифинге, что "поступила информация об установлении местонахождения еще около 15 человек".

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #траур #одесса #пожар
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