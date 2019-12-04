Замами главы ФГИ стали топ-менеджеры украинской JLL и Форвард банка

Новыми заместителями главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины стали Константин Кошеленко и Андрей Егоров, которые до недавнего времени занимали должности соответственно заместителя главы правления Форвард банка и руководителя группы консультационных услуг украинского офиса международной консалтинговой компании в сфере недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL).

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в среду, сообщается на сайте правительства.

Кошеленко был зампредом правления Форрвард банка с июля 2017 года по сентябрь 2019 года. До этого он полгода был директором бизнеса платежных терминалов группы компаний EasyPay, некоторое время исполнял обязанности главы правления банка "Траст", перед этим в 2015-2016 годах работал в Проминвестбанке, а еще ранее, около 10 лет, в Дельта банке.

Егоров работает на рынке недвижимости с 2005 года.

Нынешний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в 2013-2016 годах был директором JLL в Украине.

В сентябре этого года JLL, вышедшая на рынок Украины в 2006 году, заявила о закрытии с декабря 2019 года своего офиса в Украине.

Компания имеет около 300 корпоративных офисов более чем в 80 странах мира, объединяет свыше 92 тыс. сотрудников.