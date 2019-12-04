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19:07 04.12.2019

В США стартовали новые слушания по импичменту Трампа

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В США стартовали новые слушания по импичменту Трампа

В Вашингтоне стартовали слушания в юридическом комитете палаты представителей США, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Председатель юридического комитета демократ Джерри Надлер, выступая в начале слушаний, заявил, что администрация Трампа создает беспрецедентные помехи для расследований, проводимых в отношении президента.

"В ходе процедуры импичмента в 1974 году президент (Ричард - ИФ) Никсон передал десятки записей. В 1998 году президент Клинтон сдавал анализ крови. Президент Трамп, напротив, отказался предоставить хоть один документ и приказал всем свидетелям не давать показания", - заявил Надлер.

Республиканец Даг Коллинз упрекнул демократов в том, что они пытаются под любыми предлогами организовать импичмент Трампа с тех пор, как то занял пост президента. Также Коллинз заявил, что демократы торопятся с процедурой импичмента, так как они боятся проиграть президентские выборы в 2020 году.

"Хотите знать, что на самом деле является стимулом для этого (процедуры импичмента - ИФ)? Две вещи: часы и календарь. Часы и календарь являются стимулом, не факты", - заявил Коллинз.

С именем Ричарда Никсона в США связан Уотергейтский скандал, который в итоге привел к отставке президента. Билла Клинтона обвинили в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию из-за сексуального скандала с Моникой Левински. В отношении обоих этих президентов была инициирована процедура импичмента.

На слушаниях в юридическом комитете в среду выступают четыре профессора, являющиеся экспертами в законодательной сфере. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Один из выступающих, Майкл Герхард, заявил, что Трамп "атаковал все конституционные гарантии, направленные против установления монархии" в США. Еще один спикер, Памела Карлан, заявила, что Трампа следует привлечь к ответственности, если граждане США "намерены хранить верность конституции и республике".

Ранее ряд слушаний прошли в комитете по разведке палаты представителей США, после которых комитет опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Теги: #сша #слушания #комитет
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