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18:46 04.12.2019

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня с полуночи

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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня с полуночи

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

На участке разведения сил и средств №1 в районе пгт Станица Луганская Луганской области представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов, сотрудники Красного Креста продолжают деятельность по оказанию помощи гражданским лицам. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлял один автобус.

На участке разведения №2 в районе г.Золотое Луганской области обстановка остается стабильной, режим тишины соблюдается.

На участке разведения №3 в районе с.Богдановка Волновахского района Донецкой области сотрудники ГСЧС при обследовании территории изъяли два взрывоопасных предмета, демонтировали два вспомогательных сооружения и один блиндаж.

Также в штабе ООС напоминают, что утром в четверг после получения гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны боевиков началось проведение аварийно-восстановительных работ в районе г.Марьинка Донецкой области и в течение дня спасательные службы и рабочие АО "ДТЭК Донецкие электросети" заменили поврежденный трансформатор и отремонтировали линии электропередач. 38 домов из 60 уже подключены к электроснабжению. Работы продолжатся в четверг, 5 декабря.

Теги: #оос #боевики #сводка
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