Скончавшаяся вследствие пожара в Одессе оказалась студенткой колледжа, преподаватель жива, но находится в тяжелом состоянии

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса скончалась 17-летняя студентка, а не преподаватель, как сообщалось ранее, пишет местное издание "Думская".

"Выяснилось, что скончалась не преподаватель колледжа, а 17-летняя студентка. Путаница произошла в больнице во время опознания. Преподаватель колледжа жива, но находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В свою очередь на сайте Одесской областной государственной администрации сообщается, что среди пострадавших - 15 жителей Одессы, трое жителей Беляевского района, двое – Раздельнянского, по одному - Тарутинского и Лиманского районов Одесской области.

Бригады скорой медицинской помощи непосредственно с места событий в медицинские учреждения эвакуировали 15 человек, еще трое были доставлены с места жительства и четверо обратились к медикам самостоятельно (всего 22 человека). Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и локализации, а также отравление продуктами горения и травмы различной степени тяжести.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 22 человека, одна женщина впоследствии скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины