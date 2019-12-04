По факту пожара в Одессе открыто дело

По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полицейские начали уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, сообщается на сайте управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 22 человека, одна женщина, преподавательница колледжа, впоследствии скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.